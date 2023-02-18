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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu

Kaan Demirağ ile mutlu evliliğini sürdüren Aslışah Alkoçlar, kızı Ada'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı

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  • Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra da oğlu Cem'i kucağına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, ikinci kez anne-baba oldu.
  • Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

    İkili, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Alkoçlar ile Demirağ, dünyaya gelen kızlarına 'Ada' adını verdi.
  • Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

    "ARAMIZA HOŞ GELDİN KIZIM"

    Mutlu haberi Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu. Kızı ve eşiyle objektif karşısına geçen Alkoçlar, "Ada Demirağ... 17.02.2023. Aramıza hoş geldin kızım. Cem, Aslışah, Kaan..." dedi.
  • Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

    "CEM DAHA ÇOK KÜÇÜK" DEMİŞTİ

    Aslışah Alkoçlar, daha önce, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz." yanıtını vermişti.
  • Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

    "BABAMA BENZİYOR"

    Oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Alkoçlar, muhabirlerin, "Bebek kime benziyor?" sorusuna, "Aynı babam!" yanıtını vererek, ünlü iş insanı Ender Alkoçlar'a benzediğini ifade etmişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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