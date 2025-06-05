Aslışah Alkoçlar'ın Bodrum zamanı başladı
Kış aylarını Birleşik Arap Emirlikleri'nde, yaz aylarını ise Türkiye'de geçiren Aslışah Alkoçlar'ın Bodrum zamanı başladı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.
Eşiyle birlikte Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar, yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor.
Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile birlikte Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı.
Şezlongda uzun süre güneşlendikten sonra eşi ile birlikte deniz keyfi yapan Aslışah Alkoçlar, elleriyle iskeleye tutunarak barfiks çekti.
Deniz keyfi sonrası şezlonga uzanan iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar'ın fit görüntüsü dikkat çekti.