"HAMİLELİK" AÇIKLAMASI

28 yaşındaki sosyetik güzelin geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilmişti.

Hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Alkoçlar, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti.

Aslışah Alkoçlar, "Yine nikahım öncesi masabaşı haberi... İleride olmasını çok isterim ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın" şeklinde konuşmuştu.