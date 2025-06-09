Aslışah Alkoçlar kaslarını sergiledi
2021'de iş insanı Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, tatil pozlarına devam ediyor
Giriş: 09.06.2025 - 13:35 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:35
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile birlikte Bodrum tatilini sürdürüyor.
İki çocuk annesi olan sosyetik güzel, tatil pozlarına paylaştı.
Spor tutkunu olan Aslışah Alkoçlar'ın karın kasları dikkat çekti.
31 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın; Cem adında bir oğlu ve Ada isminde de bir kızı bulunuyor.
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