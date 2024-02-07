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        Haberler Magazin Aslışah Alkoçlar: Oğlumun yüzü görünmesin - Magazin haberleri

        Aslışah Alkoçlar: Oğlumun yüzü görünmesin

        Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ çifti, çocukları Cem'i Bebek'te gezdirirken görüntülendi. Basın mensuplarını fark edince oğullarının yüzünü gizleyen Alkoçlar; "Arkadaşlar, çocuk kaçırma olayları var, o yüzden ben çocuğumun yüzünün görünmesini istemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 08:14 Güncelleme: 07.02.2024 - 08:14
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ve oğlu Cem ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Ailece Boğaz havası alan Alkoçlar, oğlunun yüzünü gizledi.

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        "ÇOCUĞUMUN YÜZÜNÜ ÇEKMEYİN"

        Aslışah Alkoçlar; "Arkadaşlar çocuğumun yüzünü sakın çekmeyin, görünmesini istemiyoruz" dedi.

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        "BENİ TEK ÇEKİN"

        Nazardan mı korktuğunu soran muhabirlere, "Hayır" yanıtını veren Aslışah Alkoçlar; "Arkadaşlar, çocuk kaçırma olayları var, o yüzden ben çocuğumun yüzünün görünmesini istemiyorum" diye konuştu.

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        İKİ ÇOCUK ANNESİ

        Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 5 Mayıs 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Çiftin, Cem'in yanı sıra Ada adında bir çocuğu daha bulunuyor.

        #Aslışah Alkoçlar
        #kaan Demirağ
        #Cem Demirağ

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