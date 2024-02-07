Aslışah Alkoçlar: Oğlumun yüzü görünmesin
Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ çifti, çocukları Cem'i Bebek'te gezdirirken görüntülendi. Basın mensuplarını fark edince oğullarının yüzünü gizleyen Alkoçlar; "Arkadaşlar, çocuk kaçırma olayları var, o yüzden ben çocuğumun yüzünün görünmesini istemiyorum" dedi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ve oğlu Cem ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Ailece Boğaz havası alan Alkoçlar, oğlunun yüzünü gizledi.
"ÇOCUĞUMUN YÜZÜNÜ ÇEKMEYİN"
Aslışah Alkoçlar; "Arkadaşlar çocuğumun yüzünü sakın çekmeyin, görünmesini istemiyoruz" dedi.
"BENİ TEK ÇEKİN"
Nazardan mı korktuğunu soran muhabirlere, "Hayır" yanıtını veren Aslışah Alkoçlar; "Arkadaşlar, çocuk kaçırma olayları var, o yüzden ben çocuğumun yüzünün görünmesini istemiyorum" diye konuştu.