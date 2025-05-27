Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslışah Alkoçlar, şıklığıyla dikkat çekti - Magazin haberleri

        Aslışah Alkoçlar, şıklığıyla dikkat çekti

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, Bodrum'da katıldığı bir etkinlikte şık tarzıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şıklığıyla dikkat çekti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve iki çocuğuyla birlikte Dubai'de yaşıyor.

        Geçtiğimiz gün Bodrum'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Alkoçlar, şık tarzıyla gündeme geldi.

        Etkinlikte kahverengi tonlarında, askılı ve derin göğüs dekoltesine sahip bir elbise tercih eden Alkoçlar, kıyafetindeki drapeli yapı ve yırtmaçlı kesimle dikkat çekti.

        REKLAM

        Kombinini büyük küpeler ve bileziklerle tamamlayan Aslışah Alkoçlar, tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aslışah Alkoçlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Avrupa'nın en büyüğü zaferini kutluyor!
        Avrupa'nın en büyüğü zaferini kutluyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"