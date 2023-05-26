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Aşure Bozulur Mu?

Hiçbir hayvansal gıdanın bulunmadığı aşure, hafif yapısı ile vegan ve vejetaryenlerin de severek tükettiği bir tatlıdır. Ayrıca sadece Müslüm inancında değil; Hristiyan, Musevi, Rum ve Ermeni kültüründe de bulunmaktadır. Kısaca diyebiliriz ki aşure, pek çok inancın ortak noktalarından biridir. Yapıldığı andan itibaren; eşe, dosta, komşuya dağıtılması da bu geleneğin bir parçasıdır. Aşure dolapta kaç gün dayanır? Aşure kaç günde bozulur? Bu soruların cevabını aşağıdaki maddeleri inceleyerek bulabilirsiniz.

Aşure Kaç Gün Dayanır?

Aşure, genellikle herkes tarafından büyük tencerelerde kaynatılır. Pişirme esnasında malzemelerin en iyi şekilde harmanlanması oldukça önemlidir ancak önemli olan başka bir nokta da mevcuttur. Aşure piştikten sonra kesinlikle iyice soğumalıdır.

Aşurenin hızlı şekilde soğuması için küçük kaselere pay edilmeli ve oda sıcaklığında tüm ısısını kaybetmelidir. Dolaba sıcak koyulan aşure, ani soğuk etkisiyle ekşiyebilir ve tadında bozulmalar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda besin değerini kaybedeceği için kesinlikle tüketilmemelidir.

“Aşure nasıl saklanmalı ?” sorusunun bir diğer cevabı ise buzdolabına kaldırmaktır. Kaselere ayırdığınız aşureleri tamamen soğuduğunda, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ancak buzdolabına almadan önce üzerlerini mutlaka kapatın. Eğer aşureyi bütün bir şekilde buzdolabına kaldıracaksanız yine bu noktada üzerini kapatmak önemlidir.

?” sorusunun bir diğer cevabı ise buzdolabına kaldırmaktır. Kaselere ayırdığınız aşureleri tamamen soğuduğunda, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ancak buzdolabına almadan önce üzerlerini mutlaka kapatın. Eğer aşureyi bütün bir şekilde buzdolabına kaldıracaksanız yine bu noktada üzerini kapatmak önemlidir. Aşure bozulur mu? Eğer uzun vadede aşure saklamak istiyorsanız kalan aşurenizi buzdolabının derin dondurucu kısmına yerleştirebilirsiniz. Ancak ağzının kapalı olduğundan ve hava almadığından emin olun. Dondurulduktan sonra azar azar tüketmek isteyenler dondurma işlemi sırasında aşureyi küçük kaplara pay edebilir. Bu sayede istenilen miktarda tüketim kolaylaşır. Dondurduğunuz aşureyi tekrar tüketmek için yaklaşık 6 saat öncesinden çözdürmeniz gereklidir.

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