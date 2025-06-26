ATA AÖF bütünleme sınav tarihi 2025: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar yarıyılı sonu final sınav sonuçları sonrası ATA AÖF bütünleme sınav tarihi araştırılıyor. Üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen adaylar ATA AÖF bütünleme sınavı öncesi giriş belgesini obs.atauni.edu.tr adresinden alacak. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavlarının takvimi resmi olarak açıklandı. İşte ATA AÖF bütünleme sınav tarihi
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
I.Oturum 05 Temmuz 2025 Saat 09.30
II.Oturum 05 Temmuz 2025 Saat 14.00
III.Oturum 06 Temmuz 2025 Saat 15.00'te uygulanacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri henüz açıklanmadı. ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra obs.atauni.edu.tr üzerinden alınabiliyor.
Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.
ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri henüz açıklanmadı. ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra obs.atauni.edu.tr üzerinden alınabiliyor.
Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.