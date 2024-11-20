Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınavları için geri sayım başladı. Takvime göre güz dönemi ATA AÖF ara (vize) sınavları sınavları 2 günde düzenlenecek ve yüz yüze yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Peki, 2024 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, Atürk Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir? İşte, ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri takvimi…