Ata Demirer'den Bozcaada'dan sonra Gökçeada tanıtımı

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Ünlü komedyen, bir yandan çekimlere devam ederken bir yandan da hemen hemen her gün sosyal medya hesabından takipçileri için Gökçeda'nın güzelliklerini anlatan paylaşımlar yapıyor. Ata Demirer'in, 'Hedefim Sensin' filmiyle Bozcaada'dan sonra bu kez de Gökçeada'nın tanıtımına büyük katkı sunması bekleniyor.