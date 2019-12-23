Milli kick boksçu Atakan Arslan, öz babası Mehmet Arslan'ı kendisine tehdit ve hakarette bulunduğu iddiası ile soluğu savcılıkta aldı.

2. Sayfa programında telefonla bağlanan milli kick boksçu, babasının yıllardır kendisiyle görüşmediği ve babalık görevlerini yerine getirmediğini söyledi.

Arslan, "Baban ceza alınca yıllar sonra bir gün babasını affedebilecek misin?" sorusuna, "Yok, öyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.

'Avatar' lakabı ile tanınan milli kick boksçu, şu şekilde konuştu:

Maddi yardımda bulunmadığım için tehdit ediyor. Bir babanın evladına yapmaması gereken çirkin şeyler yaşandı. Babamı affetmem söz konusu değil. Bu süreç sürekli yaşanıyordu.