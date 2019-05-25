Survivor 2016'da Ünlüler takımının kadrosuna boksör Çağan Atakan Arslan dahil olmuştu. Çağan Atakan Arslan bugün Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasına dahil olacak. İşte Çağan Atakan Arslan'ın biyografisi

Çağan Atakan Arslan kimdir?

Avatar lakaplı sporcu Sivaslıdır. Marmara Üniversitesi BESYO ( Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ) ya parkur rekoru kırarak okul birincisi olarak girdi. Ve eğitimine devam ediyor.

Defile, dizi ve sinema filmlerinde rol aldı. Basketbolla başladığı spor hayatima 16 yaşında vücut geliştirme ile devam etti ve 17 yaşında tanıştığı dövüş sporları devam etti. 2008′ den itibaren Kickboks ve Muay Thai milli takımlarında ülkesini uluslar arası alanlarda temsil etti.

2011 IFMA Muay Thai dünya şampiyonu olduğunda en büyük başarısını elde etti… 5000 Özbek’in önünde Özbekistan’da Özbek rakibini finalde nakavt ederek tarih yazdı. Büyük erkeklerde bu başarıyı elde eden ilk sporcu oldu. Profesyonel güreşde de önemli bir performans göstererek adından Soldier olarak da söz ettirdi…

Kickboks hayatının en önemli olaylarından birisiyse Glory ile yaptığı anlaşma… 2014’de Glory debut yapan Atakan Arslan ilk maçını Glory 15 İstanbul’da gerçekleştirdi ve Brezilyalı Jonatan Oliveira ile karşılaştı. 3 round sonrasında usta rakibine puanla kaybetti…