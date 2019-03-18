Bir restoranda öğle yemeği yiyen ikili, daha sonra AVM’de mağazaları turlayıp reyonlardaki ürünleri göz gezdirdi.

Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi bir şekilde cevap veren Arslan, "Setlere dönmek istiyorum tabi ki ama herhangi bir anlaştığım proje yok. Şu sıralar sadece sporum ve işime odaklanmış durumdayım." dedi.