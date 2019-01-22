- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul Ataköy'deki istek şarkı tartışmaya silahlı çatışmaya döndü. Olayda bar sahibi öldü, saldırgan iş insanı da yaralandı.
DHA'nın haberine göre , olay Bakırköy Ataköy sahil yolunda bulunan bir barda geçtiğimiz hafta salı gecesi meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Berat Kırcalı, "kasten yaralama ve tehdit" suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan arkadaşı Bektaş Çam'ı pazartesi akşamı 20.00 sıralarında Silivri Cezaevi'nden aldı. Yolda bir arkadaşını da alan Berat Kırcalı, onları Bakırköy Ataköy'de bulunan bir bara götürdü.
ŞARKI İSTEĞİ REDDEDİLİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Burada eğlenen 3 arkadaş, barda sahne alan şarkıcıdan "Sarhoş" şarkısını istedi. Ancak şarkıcı bu isteği reddetti. Bunun üzerine 3 arkadaş ve şarkıcı arasında tartışma çıktı. Bar sahiplerinin araya girmesiyle olay sakinleşti. Bir süre daha barda kalan 3 arkadaş daha sonra ayrıldı.
20 DAKİKA SONRA GERİ GELDİLER
Berat Kırcalı ve Bektaş Çam, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar olay yerine geldi. Burada kendilerini bar sahiplerinden Bülent Kurtuluş karşıladı. Tartışan 3 kişi silahlarını çekti. Çıkan çatışmada Kırcalı göğsünden yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Kurtuluş ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kurtuluş hayatını kaybetti.
AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI
Olaydan sonra geldikleri lüks ciple olay yerinden kaçan Çam ve Kırcalı, ihbarı alan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin giriş çıkışlarını kapatmasıyla birlikte fazla kaçamadı. Şahıslar, Osmaniye Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna girdiler. Aşırı kan kaybı yaşayan Kırcalı'yı gören istasyon görevlileri 112'yi aradı. Ambulans görevlilerinin polise haber vermesiyle birlikte Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek Bektaş Çam'ı gözaltına aldı. Göğsünden yaralı Kırcalı ise hastaneye kaldırıldı.
BİR HAFTA SONRA TUTUKLANDI
Çam, Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak 8 saat önce tahliye olduğu cezaevine geri gönderildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş insanı Kırcalı ise dün taburcu edildi. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Kırcalı ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden bar sahiplerinden Bülent Kurtuluş ise memleketi Muş'ta toprağa verildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada çatışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lüks ciple bar önüne gelen Berat Kırcalı ile Bektaş Çam'ın Bülent Kurtuluşla tartıştığı görülüyor. Tartışma kısa sürede çatışmaya dönüşüyor. 3 kişi yakın mesafeden birbirlerine kurşun yağdırıyor. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Bülent Kurtuluş yaralı olarak uzaklaşıyor. Kırcalı ve Çam'ın bulunduğu cipin uzaklaşmasının hemen ardından Kurtuluş bar önüne gelerek yere yığılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.