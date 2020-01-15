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Atalay Filiz davasında suç değişti ceza değişmedi!

İstanbul Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

Atalay Filiz

İstanbul Tuzla'da 3 yıl önce kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'nın cesedi evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulundu. Cinayetin faili olarak aranan Atalay Filiz, başkalarına ait kimlik kartlarını kullanıp uzun süre kaçtı. Filiz'in Ankara'da da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radckova cinayetini işlediği de ortaya çıktı. Filiz, 17 gün sonra ise İzmir'in Menredes ilçesinde yakalandı. 

 

Yargılanmaya başlanan Filiz, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken bugün yeni bir gelişme yaşandı. 

Arzu Kaya'nın haberine göre öğretmen Fatma Kayıkçı'yı "tasarlayarak öldürme" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtayca bozulan Atalay Filiz, farklı suçtan aynı hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme Filiz'in suç vasfını değiştirerek "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetti.

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