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Son dakika: Atalay Filiz için yeniden rapor istendi

Son dakika haberleri... İstanbul ve Ankara'daki seri cinayetlerden hükümlü ve 'akıl sağlığı yerinde' raporu bulunan Atalay Filiz yeniden hastaneye sevk edilecek. Mahkeme Filiz'in akıl hastalığı olup olmadığının tespit edilmesini istedi.

02.10.2018 - 15:32 | Güncelleme:


Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin hükümlüsü olarak tutuklu bulunan Atalay Filiz hakkında, firariyken başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme Filiz'in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. 
 
"RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL" SAVUNMASI

Duruşmaya Silivri Cezaevi'nden getirilen Atalay Filiz ve avukatı Merve Uçanok katıldı. Avukat Uçanok, Filiz hakkında daha önce verilen 'akıl sağlığı yerinde' raporuna itiraz etti. Filiz'in geçmişte obsesif kompulsif bozukluğu olduğunu, kaplumbağasını mumyaladığını ve cezaevinde de dışkısını biriktirdiğini söyleyen avukat, ruh sağlığının yerinde olmadığını ifade etti. Atalay Filiz'in iyice tetkik edildikten sonra hazırlanacak raporda 'cezai sorumluluğu tam' denilirse en yüksek cezayı alması gerektiğine inandıklarını belirtti. 
 
HASTANEYE SEVK KARARI

Merzifon Askeri Hastanesi'nce 1997 yılında Atalay Filiz hakkında obsesif kompulsif raporu verildiğini dikkate alan mahkeme, Filiz'in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Akıl hastalığı olup olmadığının tespit edilmesini istedi. 
 
DAHA ÖNCE "AKIL HASTALIĞI YOK" RAPORU GELMİŞTİ

Filiz'in yargılandığı davalarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce  “akıl hastalığı yok, cezai sorumluluğu tam” raporları gelmişti. 
 
 

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