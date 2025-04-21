Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Atanamayan öğretmenlerden basın açıklaması | Son dakika haberleri

        Atanamayan öğretmenlerden basın açıklaması

        Ankara'da, atama bekleyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, farklı partilerden siyasiler de destek verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atanamayan öğretmenlerden basın açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğretmen adaylarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da destek verdi.

        DHA'daki habere göre Muharrem İnce, "Eğer bugün bu ülkede 500 bine yakın öğretmen atanamamışsa ve okullarımızda 100 bin öğretmen açığı varsa, ortada bir ciddi problem var demektir. Burada iki kesimi suçlayacağım. Bir, benim neslimi suçlayacağım. Ben 1986 mezunuyum. Öğretmenlik sınavı 1985’te başladı. Ondan önce mezun olan herkesin ataması yapılıyordu.

        "500 BİN ATANMAMIŞ ÖĞRETMEN VAR"

        REKLAM

        1985’te bu iş başladığında, biz sizin abileriniz olarak bu işe yeterince karşı çıkmadık. Bugün bu noktaya geldik. Birinci kısmında biz suçluyuz. İkinci kısmında da siz suçlusunuz. Bu ülkede 500 bin atanamamış öğretmen var. Burayı yıkmamışsınız bugün. Yeri göğü inletmemişsiniz. 300-500 cesur kardeşim gelmiş. Bu ülkede şu anda eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı 719 bindir. Yani birkaç sene sonra atanamamış öğretmen sayısı milyonu bulacak" dedi.

        "200 BİNİN ÜZERİNDE KADRO AÇIĞI VAR"

        Suat Özçağdaş ise "Bir ülkede ücretli öğretmen varsa, o ülkede kadro açığı var demektir. Bugün itibarıyla Türkiye'de 200 binin üzerinde kadro açığı vardır. 100 bini ücretli öğretmendir. İlk etapta bunun alınması gerekmektedir. Bunu başarmanız gerekiyor. Tasarrufu öğretmenlerden almayacaksınız, yapmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

        Açıklamaların ardından öğretmen adayları dağıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #atanamayan öğretmenler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı