Kaza, TEM otoyolu Ataşehir Mevkii Yenisahra yol ayrımında gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Çamlıca istikametinde ilerleyen otomobilin sürücü Hakan E. direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobili bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin ön bölümünden giren bariyer arka camından çıktı.

SÜRÜCÜ BAŞINDAN YARALANDI



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek otomobilin içerisinde sıkışan Hakan E.'yi kısa süre sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Hakan E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre; kazada başından yaralanan Hakan E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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