Buca'da ilçesinde yaklaşık 2 bin metrekarelik Çevik Bir Meydanı yeni görünümüne kavuştu. Zemin ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra alandaki aydınlatma üniteleri yenilendi, modern kent mobilyaları monte edildi.

10 Kasım'da Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümünde resmi açılışı yapılan meydanda eski belediye başkanlarından Cemil Şeboy döneminde dikilen Atatürk heykeli kaldırılarak, kaidesiyle birlikte 6,5 metre uzunluğunda, elinde Türk bayrağı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni heykeli de açıldı.

Ancak yeni heykelin görünümü tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar, KDV hariç 60 bin TL'ye mal olan heykelin yüz hatlarının Atatürk'e benzemediğini, başka biri gibi gözüktüğünü belirterek Buca Belediyesi'ni eleştirdi. Şikayetleri dikkate alan

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Heykeltıraş arkadaşımızdan kaynaklı, ufak bir sorun oldu. Heykel, bazı açılardan bakıldığında başka birini andırıyor. Biz, arkadaşla görüştük ve yaklaşık 10 gün içerisinde gelip, heykelin bulunduğu bölgede çalışmasına başlayacak. Yüz hatlarının eksiksiz olmasını sağlayacağız" dedi.

Söz konusu olayın siyaset malzemesi yapılmak istendiğini de öne süren Piriştina, "Bazıları yerel seçimler öncesi, buradan nasıl rant sağlarız diye çalışıyor. Ata'mızı siyaset malzemesi yapmaktan artık vazgeçilmeli. Biz, zaten belediye olarak interaktif çalışan, vatandaşların önerilerini ve eleştirilerini dikkate alan, kompleksten uzak bir hizmet anlayışına sahibiz. Gereken neyse yapılacak"ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ