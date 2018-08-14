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Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar için çalışma yapılıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda hacizli ve hurda uçaklar dikkat çekiyor. Aprondan hurda uçakların çıkarılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de çalışmalarda son aşamaya geldi. SHGM, "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde bu hurda uçaklar apronda uzun süre kalmadan dışarı çıkarılabilecek

14.08.2018 - 11:53 | Güncelleme: DHA

29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 20 uçağın akıbetinin ne olacağıyla ilgili de çalışma yapılıyor. Hurda uçakların bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılması planlanıyor. Girişimcilerden bazılarının ise yasal düzenleme sonrası bu uçakları alıp özellikle Millet Bahçesi'nde kafe veya restoran olarak işletmeyi istediği kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda hacizli ve hurda uçaklar dikkat çekiyor. Özellikle apronun kullanılmayan iki bölgesinde toplanan uçuş ömürleri tamamlanan "demir kuşlar" nedeniyle apronun iki noktası adeta uçak mezarlığını andırıyor. Haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesi nedeniyle geniş ve dar gövdeli 20 uçak bir türlü apron dışına çıkarılamadı. Aprondan hurda uçakların çıkarılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de çalışmalarda son aşamaya geldi. SHGM, "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde bu hurda uçaklar apronda uzun süre kalmadan dışarı çıkarılabilecek.

6 AYDAN FAZLA BEKLEYEN HURDA UÇAKLARIN SAHİPLERİNE KALDIRIN TEBLİĞİ

Hazırlanan tasarıya göre havalimanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hurda uçaklar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'ne yazılı olarak bildirilecek. SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri 30 gün içerisinde tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek. Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte SHGM süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süreler 60 güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek. Konuyla ilgili tebligat yapılacak. Tebligat yapılamaması durumunda Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazetede Basın İlan Kurumu vasıtasıyla tebliğ yapılacak.

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK

Hurdaya ayrılan hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılacak. Bu bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü emanet hesabına yatırılacak. Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut ayrıntılar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren beş yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel SHGM bütçesine gelir kaydedilecek. Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine SHGM tarafından belirlenecek.

YABANCI BİR UÇAKSA DIŞİŞLERİ'NE BİLDİRİLECEK

Apronda bekleyen yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için SHGM tarafından hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine, ilgili hava aracının sahipleri tarafından 90 gün içinde kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde tasfiye edileceği hususu bildirilecek. Yabancı siciline kayıtlı hava araçları için tescil sahibi ülke genelinde yayın yapan gazetede iki gün süre ile hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması ilan edilecek. İlan talebi SHGM, Dışişleri Bakanlığı'na bildirecek. Gereken işlemler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak. Bildirim tarihini izleyen doksan günün sonunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmaması durumunda, sicile kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesince sicilden terkin edilip edilmediğine ve her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer ayrıntılara bakılmaksızın hurdaya ayrılacak.

Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklarla ilgili girişimciler de beklemeye başladı. Özellikle kafe veya restoran olarak kullanılan son dönemde sayıları artan hurda uçaklar bulunurken girişimcilerin hedefinde ise Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi var. Girişimciler hurda uçak satın alarak Millet Bahçesi'nde işletmek için kafe veya restorana çevirerek değerlendirmek istiyor. Buradaki hurda uçakları cazip kılan bir diğer şey ise uzak bir yere taşıma maliyetinin olmaması.

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