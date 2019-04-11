‘Atiye’nin setinde çalışan Hasan Karatay kaza sonucu yaşamını yitirdi. Sette boya işlerini yaparken yüksek bir noktadan düştüğü öğrenilen Hasan Karatay apar topar hastaneye kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleştiği anlaşılan genç set çalışanının, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

AĞIR İHMAL VAR İDDİASI

Sinema TV Sendikası yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, sigortasız çalıştırılan Karatay’ın ağır ihmal sonucu merdivenden düştüğü, sette ambulans ve iş güvenliğine dair ne bir uzmanın ne de bir önlemin yer almadığını iddia ederek yapım şirketi OG Medya’yı suçladı.

OG Medya şirketi ise yaptığı açıklamada, suçlamaları reddetti ve ayrıntılı açıklamayı hukuki süreç bittikten sonra yapacaklarını belirtti. İşte OG Medya tarafından yapılan açıklama:

Kamuoyunun dikkatine,



Şirketimizin yapımcılığını üstlendiği "Atiye" dizisinin dekor hazırlıkları sırasında gerçekleşen kazanın ardından hastaneye kaldırılan Hasan Karatay'ın hayatını kaybetmesini derin bir üzüntü ile karşılıyoruz.



Medyaya yansıyan, bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle; bir takım gerçek dışı haberler yapılarak toplum yanlış bilgilendirilmektedir.



Tüm şeffaflığıyla hukuki sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.



Bu talihsiz kaza ve acı kayıp nedeniyle, Hasan Karatay'ın ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz...



OG Medya

Dizinin başrol oyuncuları Beren Saat ile Mehmet Günsür de sosyal medya hesaplarından hayatını kaybeden Hasan Karatay için başsağlığı mesajları yayınladılar.

Saat, Instagram hesabından; "Şahsen tanışamamıştık henüz ama bugün ailenin kadınlarının ağıtlarından tanıma fırsatım oldu seni Hasan. "Oralar görülmez" denilse de, boyadığın duvarın kenarlarını titizlikle tamamlamak isterken başına gelmişti bu kaza. Yine güzel bir yürek, yine zamansız bir veda. Biz kenarı, köşesi senin hayal ettiğin kadar kusursuz bir iş çıkarmak için çalışmaya devam ediyor olacağız. Işıklar içinde uyu... " notunu paylaştı.

Mehmet Günsür de vefat eden Hasan Karatay için, ""Çok üzgünüm. Hasan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını yayınladı.