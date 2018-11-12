Üst geçitten aşağı atlarken yanındaydı...

Geçtiğimiz Nisan ayında 23 yaşındaki Nazan Dedeoğlu ve 24 yaşındaki erkek arkadaşı Umut Berkutay Y. akşam Kumkapı'da yemek yedikten sonra dışarıda yürüdükleri sırada üst geçidin üstündeyken 'Atlarsın, atlayamazsın' inatlaşması yaşadı. Bunun üzerine hemşire olduğu öğrenilen Nazan Dedeoğlu kendisini üst geçitten atarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

ÜST GEÇİTTEN AŞAĞI ATLADI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Erkek arkadaş Umut Berkutay Y.'nin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede olay şöyle anlatıldı: 16 Nisan akşamı Nazan Dedeoğlu ve Umut Berkutay Y. Kumkapı'da eğlendikten sonra Avrasya Tüneli'ne doğru yaya olarak yürümeye başladı. Üst geçidin bulunduğu yere geldiklerinde birlikte üst geçide çıktılar. Burada aralarında 'Atlarsın, atlayamazsın' şeklinde konuşmalar geçti. Bu sırada Umut Berkutay Y. üst geçitten indi. Ardından Nazan Dedeoğlu kendisini üst geçitten yola bırakarak ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Umut Berkutay Y. sevk edildiği adli makamlarca 'adli kontrol kararıyla' serbest bırakıldı.

"ATLARSIN, ATLAYAMAZSIN"

Umut Berkutay Y. emniyette alınan ilk ifadesinde, arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kız arkadaşı Nazan Dedeoğlu ile birlikte gruptan ayrılıp biraz yürüdükten sonra birlikte taksi bekledikleri sırada Dedeoğlu'nun üst geçide çıktığını, kendisinin de aşağıda kaldığını, aralarında 'atlarsın, atlayamazsın' şeklinde tartışma çıktığını, bu esnada kız arkadaşının köprüden atladığını ileri sürdü.

ÖLÜMÜN AYDINLATILMASINI İSTEDİ

Nazan Dedeoğlu'nun babası Nazif Dedeoğlu'nun emniyetçe alınan ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Umut Berkutay Y.'nin kızına şiddet uyguladığının iddia edildiğini belirtti. Umut Berkutay Y.'nin kızının ölümüne sebebiyet verdiğini düşündüğünü belirten baba, kızının ölümünün aydınlatılmasını istedi.

YARGILANACAK

Savcılıkça şüpheli Umut Berkutay Y. hakkında 'Başkasını intihara yönlendirme haline intiharın gerçekleşmesi' suçu kapsamında ceza istendi. Erkek arkadaş ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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