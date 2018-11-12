SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Üst geçitten aşağı atlarken yanındaydı...
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

'Atlarsın atlayamazsın' intiharında sevgiliye dava!

İstanbul Kumkapı’da erkek arkadaşıyla yürüdüğü sırada ‘üst geçitten aşağı atlarsın atlayamazsın’ inatlaşması sonrası kendini yola bırakarak hayatını kaybeden genç kız Nazan Dedeoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Genç kızın yanında bulunan erkek arkadaşı Umut Berkutay Y. hakkında ‘Başkasını intihara yönlendirme haline intiharın gerçekleşmesi’ suçu kapsamında dava açıldı.

12.11.2018 - 09:36 | Güncelleme:

Geçtiğimiz Nisan ayında 23 yaşındaki Nazan Dedeoğlu ve 24 yaşındaki erkek arkadaşı Umut Berkutay Y. akşam Kumkapı'da yemek yedikten sonra dışarıda yürüdükleri sırada üst geçidin üstündeyken 'Atlarsın, atlayamazsın' inatlaşması yaşadı. Bunun üzerine hemşire olduğu öğrenilen Nazan Dedeoğlu kendisini üst geçitten atarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

ÜST GEÇİTTEN AŞAĞI ATLADI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Erkek arkadaş Umut Berkutay Y.'nin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede olay şöyle anlatıldı: 16 Nisan akşamı Nazan Dedeoğlu ve Umut Berkutay Y. Kumkapı'da eğlendikten sonra Avrasya Tüneli'ne doğru yaya olarak yürümeye başladı. Üst geçidin bulunduğu yere geldiklerinde birlikte üst geçide çıktılar. Burada aralarında 'Atlarsın, atlayamazsın' şeklinde konuşmalar geçti. Bu sırada Umut Berkutay Y. üst geçitten indi. Ardından Nazan Dedeoğlu kendisini üst geçitten yola bırakarak ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Umut Berkutay Y. sevk edildiği adli makamlarca 'adli kontrol kararıyla' serbest bırakıldı.

"ATLARSIN, ATLAYAMAZSIN"

Umut Berkutay Y. emniyette alınan ilk ifadesinde, arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kız arkadaşı Nazan Dedeoğlu ile birlikte gruptan ayrılıp biraz yürüdükten sonra birlikte taksi bekledikleri sırada Dedeoğlu'nun üst geçide çıktığını, kendisinin de aşağıda kaldığını, aralarında 'atlarsın, atlayamazsın' şeklinde tartışma çıktığını, bu esnada kız arkadaşının köprüden atladığını ileri sürdü.

ÖLÜMÜN AYDINLATILMASINI İSTEDİ

Nazan Dedeoğlu'nun babası Nazif Dedeoğlu'nun emniyetçe alınan ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Umut Berkutay Y.'nin kızına şiddet uyguladığının iddia edildiğini belirtti. Umut Berkutay Y.'nin kızının ölümüne sebebiyet verdiğini düşündüğünü belirten baba, kızının ölümünün aydınlatılmasını istedi.

YARGILANACAK

Savcılıkça şüpheli Umut Berkutay Y. hakkında 'Başkasını intihara yönlendirme haline intiharın gerçekleşmesi' suçu kapsamında ceza istendi. Erkek arkadaş ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 3
  • Misafir 20 dakika önce
    ALLAH AKIL FİKİR VERSİN
  • Misafir 23 dakika önce
    Gören varmı belki erkek arkadaşı atmıştır zorla tabi kendini savunmak için böyle senaryoda yalanda uydurur insan kendi canına kıyarmı incelenmesi lazım
  • Misafir 53 dakika önce
    Adamın suçlanması saçma
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X