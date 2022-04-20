Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AUZEF 2022 bahar dönemi (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?

AUZEF vize sınavının tamamlanmasının ardından gözler cevap anahtarı ve sonuç açıklanma tarihine çevrildi. Bahar dönemi (vize) sınavları 16-17 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav sonrasında katılımcılar "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" "AUZEF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" Sorularının cevabını arıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...

  • 01
    AUZEF bahar dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak? Aksis ile İÜ 2022 AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı?

    AUZEF 2022 Bahar Dönemi Vize Sınavları 16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi vize sınavları 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te tamamlandı. Sınava giren öğrenciler "AUZEF soru ve cevapları açıklandı mı?" ve "AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte, detaylar...
  • 02
    AUZEF bahar dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak? Aksis ile İÜ 2022 AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı?

    AUZEF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    Hemen belirtelim ki AUZEF vize sınavlarının ilk oturumu 16 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da gerçekleştirildi. Sınavlar yeni gerçekleştirildiği için henüz AUZEF soru ve cevapları yayınlanmadı.
  • 03
    AUZEF bahar dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak? Aksis ile İÜ 2022 AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı?

    AUZEF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi AUZEF Bahar Dönemi Vize Sınavları ilk oturumu 16 Nisan saat 09.30 da gerçekleştirildi. Son oturum ise 17 nisan Pazar günü saat 15.00'te yapıldı. Daha önceki dönemler kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi açıklama yapılmadığını da belirtmek isteriz.
  • 04
    AUZEF bahar dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak? Aksis ile İÜ 2022 AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı?

    AUZEF 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF sınav sonuçları geçmiş dönemlerde genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yayınlanır, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlanır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine “Öğrenim Bilgileri” “Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.
  • 05
    AUZEF bahar dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak? Aksis ile İÜ 2022 AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı?

    AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.