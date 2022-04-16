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AUZEF başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevapları ne yayınlandı mı?

AUZEF 2022 Bahar Dönemi sınavları başladı. Sınavların başlamasıyla birlikte özellikle bugün ilk oturuma giren öğrenciler heyecan içerisinde "AUZEF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" ve "AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte AUZEF Bahar dönemi vize soru ve cevapları hakkında merak edilenler...

  • 01
    AUZEF başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevapları ne yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi AUZEF 2022 Bahar Dönemi Vize Sınavları resmen başladı. Sınavlara giren öğrencilerin en çok merak edip araştırdıkları konu başlıkları arasında ise "AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?" ve "AUZEF soru vecevapları ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevabı yer alıyor. 
  • 02
    AUZEF başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevapları ne yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

    AUZEF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    Hemen belirtelim ki AUZEF vize sınavlarının ilk oturumu bugün yani 16 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da başladı. Sınavlar yeni başladığı için henüz AUZEF soru ve cevapları yayınlanmadı.
  • 03
    AUZEF başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevapları ne yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

    AUZEF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi AUZEF Bahar Dönemi Vize Sınavları ilk oturumu bugün yani 16 Nisan saat 09.30 da başladı. Son oturum ise 17 nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.
  • 04
    AUZEF başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevapları ne yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

    AUZEF soru ve cavplarının ise son oturumun hemen ardından 16 Nisan pazar günü veya 17 Nisan pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi açıklama yapılmadığını da belirtmek isteriz.

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