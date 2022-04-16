İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi AUZEF 2022 Bahar Dönemi Vize Sınavları resmen başladı. Sınavlara giren öğrencilerin en çok merak edip araştırdıkları konu başlıkları arasında ise "AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?" ve "AUZEF soru vecevapları ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevabı yer alıyor.