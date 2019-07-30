AUZEF giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF bütünleme sınavı giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden sorgulama işlemi yapabiliyor. Peki AUZEF giriş belgeleri nasıl alınır? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? İşte detaylar...
AUZEF GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
İstanbul Üniversitesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi telafi (bütünleme) sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. Bütünleme sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ
2019 Yılı İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak.
Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 7 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.
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