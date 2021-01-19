Binlerce AUZEF öğrencisi harf notlarının açıklanmasını bekliyor. Harf notları öğrencilerin dönem sonu ortalamasında ve bir sonraki döneme geçip geçememelerinde önemli rol oynuyor. Peki AUZEF harf notları açıklandı mı?

AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF harf notları açıklandı. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı / AUZEF Dekanı Prof. Dr.Levent Şahin, Twitter'dan "Harf notları, bir aksilik çıkmaz ise salı günü arkadaşlar. Harf notlarının açıklanabilmesi için sınav sonucu itiraz sürecinin resmi olarak tamamlanması gerekiyor." şeklinde duyuruda bulunmuştu.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenilebilirsiniz.

AUZEF SINAV NOTU NASIL HESAPLANIYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir. Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60