Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

AUZEF harf notları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, geçtiğimiz günlerde final sınav sonuçlarını açıklamıştı. Öğrenciler vize ve final sınavlarının ortalaması sonucu ortaya çıkan harf notunu merak ediyor. Peki AUZEF harf notları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

AUZEF harf notları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Binlerce AUZEF öğrencisi harf notlarının açıklanmasını bekliyor. Harf notları öğrencilerin dönem sonu ortalamasında ve bir sonraki döneme geçip geçememelerinde önemli rol oynuyor. Peki AUZEF harf notları açıklandı mı?

AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF harf notları açıklandı. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı / AUZEF Dekanı Prof. Dr.Levent Şahin, Twitter'dan "Harf notları, bir aksilik çıkmaz ise salı günü arkadaşlar. Harf notlarının açıklanabilmesi için sınav sonucu itiraz sürecinin resmi olarak tamamlanması gerekiyor." şeklinde duyuruda bulunmuştu.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenilebilirsiniz.

AUZEF SINAV NOTU NASIL HESAPLANIYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir. Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

27. Dönem Polis Akademisi sınav tarihleri: POMEM mülakatları ne zaman?
GÜNDEMPOMEM mülakatları ne zaman?
İkna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
GÜNDEMTerör örgütünde çözülme hız kazandı
Antalya ve Muğla'da çiftçiler zirai don nöbetinde
GÜNDEMÇiftçiler zirai don nöbetinde
Son dakika: Feci yangın! İki çocuk alevlerin arasında kaldı - Haberler
GÜNDEMFeci yangın! İki çocuk alevlerin arasında kaldı
5 gündür hastane kapısında sahibini bekliyor - Haberler
GÜNDEM5 gündür hastane kapısında sahibini bekliyor
Hakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası - Haberler
GÜNDEMHakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ye yardım' suçundan ...
Milli Savunma Bakanı Erbil'deki ziyaretinde Sincar ve Mahmur masaya yatırıldı
GÜNDEMErbil'de Sincar ve Mahmur masaya yatırıldı
SON DAKİKA! Kadıköy'deki saldırgan bakıcı gözlatına alındı - Haberler
GÜNDEMKadıköy'deki bakıcı dehşetinde önemli gelişme!
AUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman? İşte AUZEF akademik takvim
GÜNDEMAUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman?
YÖK doçentlik için aranan yabancı dil puanının artırılması konusunda anket düzenleyecek
GÜNDEMYÖK'ten doçentlik için aranan dil puanının ...