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HaberlerGündem

AUZEF sınav sonuçları: Geri sayım başladı! 2019 AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan eğitim alan öğrenciler vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklama geldi mi?

AUZEF sınav sonuçları

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular üniversiteli öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 23-24 Kasım tarihinde gerçekleşen AUZEF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten açıklama geldi mi?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarıyla ilgili henüz İstanbul Üniversitesi'nden açıklama gelmedi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."
İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.
check Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.
check Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
check Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

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