AUZEF öğrencileri bu haftasonu telafi sınavlarına giriyor. Toplam 4 oturumda tamamlanacak AUZEF telafi sınavı için öğrenciler AUZEF sınav giriş belgelerini araştırıyor. AUZEF telafi sınavının ardından 2018 - 2019 eğitim dönemi resmen sona erecek. İşte AUZEF sınavına dair detaylar...

AUZEF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlayacak. AUZEF sınavlarının bitiş saati ise verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor. Bazı derslere 30 dakika, bazı derslere 15 dakika bazı derslere de 10 dakika ek süre verilecek.

EK SÜRE VERİLECEK DERSLER VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi(Bütünleme) sınavına girecek öğrenciler yanlarında kimliklerini ve AUZEF sınav giriş belgelerini bulundurmak zorunda. Bu yüzden tüm oturumlardan önce AUZEF sınav giriş belgesi araştırılıyor. Sınav giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AUZEF TELAFİ SINAVI HAKKINDA

- Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

- Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

- FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

- DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.