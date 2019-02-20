2 | 28

"ÇOCUK SEVGİSİ BAŞKA"

Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti. Eşimi de çok seviyorum ama çocuğun sevgisi başka. Maçlarda bile bunu aklımdan çıkarmıyorum. 'Rakibimin de bir çocuğu vardır, akşam eve gidecek. Çok da zorlamayayım' diyorum kendi kendime. Oğlumun doğumuna girdim. O günden sonra bir soğuma olmadı bende hatta daha da bağlandım.