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Avcılar'daki minarenin yıkılma anı böyle görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresi de yıkıldı. Minarenin yıkılma anı böyle görüntülendi

avcılar minare

 

Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresinin üst kısmı meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem esnasında devrildi.

Minarenin yıkılma anı böyle görüntülendi

 

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ayrıca bölgeye, her ihtimale karşı arama kurtarma köpeğinin de cami çevresinde bekletildiği gözlendi.

Polis ekipleri, caminin bulunduğu yolu güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç geçişine kapattı.

Yıkılma esnasında, cami içerisinde kimse bulunmazken, etrafındaki vatandaşlardan da yaralanan olmadı.

Görgü tanığı Ahmet Hararcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metrobüse gitmek için caminin önünden geçerken deprem olduğunu söyledi.

Hararcı, "Bu arada bir ses duydum. Ağacın üzerinde herhangi bir şey var zannettim. Bir de havaya doğru bir baktım minare gidip geliyor. Ağacın dalı gibi sallandı. Üçüncü sarsıntıda yola doğru yıkıldı ama düşmedi. Teller tuttu. Yıkılan bölüm askıda kaldı. Sonradan kendiliğinden düştü." dedi.

Öte yandan, deprem nedeniyle Fatih Camisi Medresesi kubbesinde bulunan alem de hasar gördü.

 

 

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