1978 Yılında başlatılan Europa Nostra Ödülleri programı, 2002 yılında Avrupa Birliği Komisyonu katılımı ile Avrupa Birliği Kültürel Miras /Europa Nostra Ödülleri olarak verilmeye başlandı.

Koruma, araştırma, hizmet ve bilinç geliştirme olmak üzere dört ana kategoride verilen ödüller, kültürel mirası ve kültür çeşitliliğini göstermeyi, insanları katılımcı olmaya ve sahiplenmeye teşvik etmeyi, uluslararası örnek uygulamaları görünür kılmayı, duyurmayı ve desteklemeyi amaçlıyor.

2021 Yılında Avrupa’da Yılın Müzesi (EMF/EMYA) Silletto Ödülü'nün sahibi olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2022 yılında ise Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra Ödülü'nü de alarak, kültür mirasında dünyanın en prestijli iki ödülüne birden sahip olan Türkiye’deki ilk müze oldu.

AVRUPA’NIN İKİ BÜYÜK ÖDÜLÜNE BİRDEN SAHİP İLK MÜZE

Müze Kurucusu Kenan Yavuz “2019 yılında resmi müze statüsü kazandıktan sonra kısa süre içinde Avrupa’nın en önemli, dünyanın ise en prestijli iki ödülünü birden kazandık, Anadolu'muzun kadim kültürünü uluslararası platformlarda temsil ederek büyük ödüller ile buluşturmanın verdiği gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Kendisini insanlığa vakfeden, medeniyetlerin beşiği, paylaşmanın, düşenin elinden tutmanın, sevginin ve insanlığa ait ne kadar erdem var ise onların hamuru olan kadim kültürümüzün ışığına, çağdaş dünyanın ihtiyacı var.

Somut ve somut olmayan kültür mirasımızı görünür kılmak için kurduğumuz müzemizin, kısa sürede dünya çapında ses getirmesi bizim için büyük gurur. Taşıyıcısı olmak iddiasında olduğumuz kültür mirası alanında, iki büyük ödüle birden sahip olan ilk kurum ve müze olduk. Doğup büyüdüğüm topraklarıma bir borç ödeme projesi olarak amatörce başladığımız yolculuğumuzun ulaştığı zirve, çok daha fazla çalışmamızı zorunlu kılıyor, sorumluluğumuzu artırıyor.

“Bize Gelen Bizi Yaşar” düsturu ile kadim kültürümüzün hizmetkarı olarak, kimseyi taklit etmeden, özümüze bağlı kalarak yolculuğumuza devam edeceğiz. Değişmemesi gereken güzelliklerimizi yeni kuşakların dimağında canlı tutmadan, kültür mirasımızı geçmişten geleceğe taşımadan, millet olma özelliğimizi sürdüremeyiz.

Müzelerin sadece hatırlatmak değil, aynı zamanda hatırlattığını da yaşatması gerekir felsefesi ile hareket ederek, dünya müzecilik anlayışına yeni bir bakış açısı getirdik ve aldığımız ödüller ile bunu tescilledik. Kazandığımız ödüller, vermek istediğimiz mesajlarımızı ve hatırlatmak istediğimiz güzelliklerimizi, daha etkin bir şekilde duyurmak için bize büyük bir fırsat alanı açıyor” şeklinde konuştu.

- Müze Kurucusu Kenan Yavuz (Sağda)

"KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ GÜÇLÜ VE ÖRNEK BİR PROJE"

Europa Nostra Kurul Başkanı Prof. Dr. Hermann Parzinger, kültür mirasını doğa ile bütünleştirerek sahiplenme duygusunu güçlendiren proje ve kurumları ödüllendirdiklerini belirterek, “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin yerel halk ile birliktelik sağlayarak, kültürel aktivite ve koleksiyonları ile farkındalık yaratması, başta göç sorunu olmak üzere toplumsal sorunlara dikkat çeken ve güçlü mesajları bünyesinde barındıran örnek bir proje” dedi.

- Prof. Dr. Hermann Parzinger

Avrupa Komisyonu'nun kültür, eğitim, araştırma ve gençlikten sorumlu üyesi Mariya Gabriel ise “Europa Nostra ile birlikte yürüttüğümüz kültür mirası ödülleri sürecine, Avrupa komisyonu olarak çok değer veriyoruz. Ödüllendirdiğimiz projeler, genç kuşakların kültürel kimliğe olan ilgisini ve iletişimi başarılı bir şekilde sağlayan projelerdir. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni yarattığı kültürel mirasın genç kuşaklara aktarımında gösterdiği başarı nedeniyle ödüllendirdik. Tebrik ediyor ve çalışmalarının devamını temenni ediyorum” dedi.

- Mariya Gabriel

Europa Nostra Ödülü; 25-27 Eylül 2022 tarihlerinde Prag'da düzenlenecek Avrupa Kültür Mirası Zirvesi kapsamında, 26 Eylül'de Avrupa Kültür Ödülleri töreninde Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne verilecek.