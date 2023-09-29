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        Haberler Dünya Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı: "Konsolosluklar her türlü çabayı göstermeli" - Schengen vize başvurusunda son durum! - Son dakika dünya haberleri

        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı: "Konsolosluklar her türlü çabayı göstermeli"

        Schengen vizelerinde uzun bir süredir yaşanan yoğunluk ve ortaya çıkan sorunlar gündemde, 2023'ün sonuna yaklaştığımız bugünlerde Schengen başvurularındaki kriz tam olarak çözülebilmiş değil. Bu konuya ilişkin Habertürk'ün sorusunu yanıtlayan Avrupa Komisyonu, yaşanan gecikmelerin bilincinde olduklarını, bunun Türkiye'ye özgü olmadığını dile getirdi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü, AB ülkeleriyle bu konuyu kapsamlı bir şekilde tartıştıklarını, konsoloslukların da her türlü çabayı göstermesi gerektiğini söyledi

        Merve Elmacı
        melmaci@haberturk.com
        Giriş: 29.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:55
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        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
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        Eylül ayının başında Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. AB'den Türkiye'ye gerçekleşen bu üst düzey ziyarette, AB-Türkiye ilişkileri, gümrük birliği, vize kolaylaştırılması gibi konular ele alındı. Türkiye'de Schengen vize başvurularında yaşanan yoğunluk ve sorunlar uzun süredir gündemde iken Varhelyi Ankara'da yaptığı açıklamada vize kolaylaştırılması alanınla ilerlemeye hazır oldukları mesajını verdi.

        AVRUPA KOMİSYONU'NDAN YANIT

        2023'ün sonuna yaklaştığımız bugünlerde Schengen başvurularındaki kriz tam olarak çözülebilmiş değil, halen randevu bulma konusunda sıkıntı yaşanıyor, ancak ilerleyen tarihlere randevu bulunabiliyor. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu Sözcüsü Habertürk'ün Schengen vize başvurularında yaşanan yoğunluğa ilişkin soruyu yanıtladı.

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        Avrupa Komisyonu Sözcüsü yanıtında şu ifadelere yer verdi:

        "Daha önce açıklandığı gibi, Üye Devletler Schengen vizelerinin bireysel olarak değerlendirilmesi ve verilmesinden sorumlu. Komisyon, çeşitli faktörlerden dolayı birçok gecikmeyle karşılaşıldığının bilincinde.

        "TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR DURUM DEĞİL"

        Pandemi, dünya çapında Schengen vizelerine olan talepte ciddi düşüşlere yol açtı (2019'da 17 milyon başvuruya karşılık 2021'de 3 milyon başvuru) ve neredeyse tüm konsolosluklar personel kısıtlamaları ve operasyonel kesintilerle karşı karşıya kaldı. Talep yeniden artıyor ve bu durum vize işlemlerini de etkileyebiliyor. Bu Türkiye'ye özgü bir durum değil.

        Ayrıca aracılar, vize başvurusu sahipleri adına randevuları almak için gelişmiş bilişim teknolojisi araçlarını kullanıyor ve bu da başvuru sahiplerinin kendi hizmetlerini kullanarak randevu almalarını zorlaştırıyor."

        "KONSOLOSLUKLARIN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

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        Özellikle tatil döneminde yaşanan gecikmelerin talihsiz bir durum olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Konsoloslukların kurallara uyması ve kapasitelerini yeniden sağlamak için mümkün olan her türlü çabayı göstermesi gerekiyor. Bu konuyu hem pandemi sırasında hem de seyahat faaliyetlerinin yeniden başlamasından bu yana Üye Devletlerle kapsamlı bir şekilde tartıştık." ifadeleri kullanıldı.

        Komisyon sözcüsü yanıtında, 2020 Şubat ayında revize edilen Vize Kanunu ile düzenli seyahat edenlere uzun süreli geçerliliğe sahip çoklu giriş vizelerinin verilmesine ilişkin yeni zorunlu kurallar getirildiğini de vurguladı.

        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya Haberi Görüntüle

        TÜRK VATANDAŞLARINI EN ÇOK ALMANYA REDDETTİ

        Diğer yandan, 2022 yılında Türkiye'den konsolosluklara yapılan Schengen vize başvurusunun yüzde 39,7'si Alman makamları tarafından reddedildi. Böylelikle Almanya, Türkiye'den en çok vize başvurusunu reddeden ülke oldu.

        Schengen'e dair istatistik ve verileri paylaşan SchengenVisaInfo'nun aktardığına göre Türk vatandaşları toplam 778 bin 409 Schengen başvurusu yaparken 504 bin 220 çok girişli vize verildi. 120 bin 876 başvuru ise reddedildi.

        Türkler tarafından Almanya'ya yapılan toplam 223 bin 699 vize başvurusunun ise 174 bin 929'u onaylanırken 48 bin 40'ı reddedildi. Bu da Almanya'yı Türklere en fazla ret veren Schengen ülkesi yaptı.

        Türk vatandaşlarının en çok vize başvurusunda bulunduğu diğer 3 ülke sırasıyla Yunanistan, Fransa ve Hollanda oldu.

        Yunanistan'a yapılan toplam 164 bin 829 başvurunun ise yalnızca 15 bin 913'ü olumsuz sonuçlandı. Oransal olarak Yunanistan, en fazla başvuru alan ülkeler arasında yer almasına karşın Almanya'ya kıyasla daha az ret veren ülkelerden biri oldu.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #Schengen vizesi
        #Avrupa Komisyonu
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