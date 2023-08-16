Schengen'de Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya oldu 2022 yılında Türkiye'den konsolosluklara yapılan Schengen vize başvurusunun yüzde 39,7'si Alman makamları tarafından reddedildi. Böylelikle Almanya, Türkiye'den en çok vize başvurusunu reddeden ülke oldu.

Schengen'e dair istatistik ve verileri paylaşan SchengenVisaInfo'nun aktardığına göre Türk vatandaşları toplam 778 bin 409 Schengen başvurusu yaparken 504 bin 220 çok girişli vize verildi. 120 bin 876 başvuru ise reddedildi.

Türkler tarafından Almanya'ya yapılan toplam 223 bin 699 vize başvurusunun ise 174 bin 929'u onaylanırken 48 bin 40'ı reddedildi. Bu da Almanya'yı Türklere en fazla ret veren Schengen ülkesi yaptı.

Türk vatandaşlarının en çok vize başvurusu aldığı diğer 3 ülke sırasıyla Yunanistan, Fransa ve Hollanda oldu.

İkinci sırada yer alan Yunanistan'a yapılan toplam 164 bin 829 başvurunun ise yalnızca 15 bin 913'ü olumsuz sonuçlandı. Oransal olarak Yunanistan, en fazla başvuru alan ülkeler arasında yer almasına karşın Almanya'ya kıyasla daha az ret veren ülkelerden biri oldu.

Üçüncü sıradaki Fransa 115 bin 114 başvurunun 15.435'ini reddederken, Hollanda 48 bin 807 başvurunun 15 bin 913'üne olumsuz cevap verdi.

Türk vatandaşları tarafından yapılan ve red sonucu alan vize başvuruları, yapılan toplam başvuruların yüzde 21.4'ünü oluşturdu.

SchengenVisaInfo'nun bir önceki yıla ait 2021 Schengen istatistiklerine göre ise Türk vatandaşları 271 bin 977 vize başvurusu ile Ruslardan sonra en çok vize başvurusu yapılan ikinci ülke olmuştu.

VİZE BAŞVURULARI DURDURULDU TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Mayıs günü AB ile yaşanan vize sorununa ilişkin açıklamada bulunmuş, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı dönemde Türkiye'den Schengen başvurularının durdurulduğu iddiaları ortaya atılmış, Avrupa Komisyonu, Habertürk'ün "Türkiye'ye yönelik Schengen vizeleri durduruldu mu?" sorusunu yanıtlamıştı.

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Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı Haberi Görüntüle

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye devletlerin Schengen vizeleri bireysel olarak değerlendirdiğini ve çeşitli sebepler nedeniyle gecikmeler yaşandığının altı çizilmişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü yaptığı açıklamada "Pandemi, dünya çapında Schengen vizelerin olan talepte ciddi düşüşlere yol açtı. 2021'de 3 milyon başvuru varken, 2019'da 17 milyon başvuru yapılmıştı. Bu sebeple neredeyse tüm konsolosluklar personel kısıtlamaları ve operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Talep şimdi yeniden artıyor ve bu vize prosedürünü etkiliyor. Ancak şu bilinmeli ki bu Türkiye'ye özgü bir durum değil" demişti.

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