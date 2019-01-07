İzmir'de Karşıyaka Belediyesi ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar denildiğinde, benim aklıma ilk olarak ilçenin Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa'nın çeşitli kurumlarından kazandığı uluslararası ödüller gelir.

Mesela...

- “Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’’ Sosyal Fayda ve Şehir Markası Ödülü (2018) / International Property Awards (Uluslararası Mimari Ödülü)

- 12 Yıldız Şehri Ödülü (2015, 2016, 2017, 2018) / Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi

- Avrupa Diploması Ödülü (2015) / Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

- Avrupa Şeref Bayrağı (2017) / Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

- 6. Faz Sağlık Ödülü (2017) / Dünya Sağlık Örgütü

- Karşıyaka’nın Filizleri / Uygulanabilir Örnek Proje - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Küresel Dernekler Forumu (UROFUGAR) Ödülü

BUNLARI NASIL KAZANIYOR

İyi güzel de..

Bunlar ve benzeri ödüller neden Karşıyaka Belediyesi'ne veriliyor?

Avrupa Konseyi niye dört yıl üst üste Karşıkaya Belediyesi'ni 12 Yıldız Şehir Ödülü'ne layık görüyor?

Tüm bu soruların cevabı, üretilen sosyal projelerde yatıyor.

Başkan Akpınar, genelde eğitime, bilime, sosyal adalete, kültüre, sanata, insan haklarına, çevreye, spora ve engellilere yönelik projeler geliştirdiğinden, Avrupa'nın da dikkatini çekiyor ve ödüllerle destekleniyor. Bu destekler de tabii ki Başkan'a ve belediye çalışanlarına moral veriyor, çalışma heveslerini arttırıyor.

Habertürk TV için yaptığımız sohbette, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, hem ödüllü projelerini, hem de 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlattı. Onlardan bazılarını burada sizlere de aktarıyorum.

KARŞIYAKA'NIN FİLİZLERİ

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve dar gelirli ailelerin çocuklarına burs desteği sağlamak için başlattığı Karşıyaka’nın Filizleri Projesi’yle, 4 yılda 800 üniversite öğrencisine destek oldu ve örnek alındı. Bu girişimle, kendi aralarında örgütlenen apartman sakinleri, esnaf, taksi ve otobüs şoförleri, futbol hakemleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve belediye çalışanları gibi farklı kesimlerin katkılarıyla, öğrencilere aylık 300 lira karşılıksız burs veriliyor.

EVRENSEL ÇOCUK MÜZESİ VE EĞİTİM KAMPÜSÜ

Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın da sayılı merkezlerinden biri olan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü hizmete açıldı. Dev dinozor maketleri, hayvan replikaları, eğitim adaları ve sergi alanlarıyla hem çocuklar hem de ailelerin yeni çekim merkezi oldu. Müzede, bir yılda 300 bin vatandaş ağırlandı.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ ODA ORKESTRASI

Türkiye’deki ilçe belediyeleri arasında bir ilke imza atarak, kadrolu sanatçılarla Oda Orkestrası kuruldu. Orkestra bünyesinde düzenlenen Masterclass Programları’nda, usta sanatçılar yeni yeteneklere eğitimler veriyor.

ATATÜRK, ANNESİ VE KADIN HAKLARI ANITI

Karşıyaka’nın simgesi olan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Anayasa Meydanı’nı baştan sona yenilendi. Zamanın zor koşullarına yenilen simge anıt, 41.7 metreye yükseltildi. Meydanın büyüklüğü 15 bin metrekareye çıkarıldı.

ATIK GETİRME MERKEZİ VE ÇÖP TRANSFER İSTASYONU

İzmir’in ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu’nu faaliyete geçirildi. Türkiye çapında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı ilk merkezlerinden biri olan tesiste, 13 ayrı türde atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

BİN ÖĞRENCİYE BURS İMKANI

Karşıyaka Belediyesi her yıl ortalama bin ilköğretim ve lise öğrencisine karşılıksız burs veriyor. Köy Enstitülerinin kurucularından İsmail Hakkı Tonguç’un adının verildiği Gençlik Eğitim Merkezi’nde, yılda iki bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlanıyor. İhtiyaç olan okul binalarının bakımı yapılıp, eksikleri gideriliyor.

BİR ÇOCUK, BİN GÜLÜŞ

‘Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi’ ile Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldürülüyor. Hayırseverlerin katkılarıyla, 8 aylık süreçte 70 farklı ildeki 30 bin çocuğa mont, bot ve eğitim seti gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı, çocuk odaları yenilendi.

KISA SÜRELİ ENGELLİ DİNLENME MERKEZİ

Hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi inşa edildi. Engelli yakınlarını merkeze bırakan aileler, günlük işlerini rahatça görebiliyorlar.

EVLERE SAĞLIK HİZMETİ

Evde Sağlık Destek Merkezi ile evden çıkamayacak durumda olan, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlı hastalar için sağlık hizmetleri evlere taşınıyor.

KADIN, ROMAN, GIDA KOOPERATİFİ

Kadınları üretime teşvik etmek için ‘Üretici Kadın Kooperatifi’ kuruldu.

Roman vatandaşlara istihdam imkanı yaratmak amacıyla, Türkiye’de ilk kez Roman Kooperatifi oluşturuldu.

Üretici ve tüketiciyi aracısız olarak buluşturmak adına, ‘Kent Koop Gıda Market’ projesi hayata geçirildi.

VATAN SİZE AİLENİZ BİZE EMANET

Silah altındaki askerlere, vatandaşların katkıları ile oluşturulan moral paketleri ve çocukların yazdıkları mektuplar gönderiliyor, ailelerine de maddi ve manevi destek olunuyor.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

Liselerarası Müzik Yarışması, Caz Festivali, Tiyatro Günleri, Türkü Günleri, Park Konserleri, Ayın Konuğu Söyleşileri, Attila İlhan Şiir Ödülü gibi organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Karşıyaka Edebiyat Ödüller başlatıldı. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ile her yıl ortalama 30 bin kişiye tiyatro gösterisi sunuluyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın gerçekleştirdiği önemli projelerden bazıları bunlar... Elbette daha pek çok yapılan iş var. Kentsel dönüşümden ağaçlandırmalara, çevre hizmetlerinden restorasyonlara dek ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. Ve gelecek için daha pek çok planı olduğunu biliyorum. Umarım, Karşıyaka'nın bu güçlü ve bol ödüllü varlığı önümüzdeki dönemlerde de aynen devam eder.

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ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA ÖDÜLLERLE DESTEK VERİLİYOR

Karşıyaka Belediyesi ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, son 5 yıllık dönemde pek çok ödülün sahibi oldu. Onlardan bazıları şöyle:

→ En Başarılı Belediye Başkanı - Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırmalar Merkezi

→ Cumhuriyet Üstün Hizmet Ödülü - Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi

→ Meslek Hizmet Ödülü - İzmir Efes Rotary Kulübü

→ Meslek Hizmet Ödülü - Karşıyaka Rotary Kulübü

→ Kente Katkı Ödülü - Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği

→ Yılın En Başarılı Belediye Başkanı - İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası

→ Çocuk Dostu Başkan Ödülü - Aktivist Sanatçılar Birliği

→ Spora Katkı Ödülü - Basketbol Adamları Derneği

→ Sanata Destek Ödülü - Direklerarası Seyirci Ödülleri

→ Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

→ İzmir Kent Konseyleri Birliği, Karşıyaka Rotary İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülleri

→ Aktif Şehir Ödülü (2015) / TAFISA (Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu)

→ Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Merkezi, Halk Kullanım Alanı Ödülü (2018)

→ Aktif Şehir Jüri Özel Ödülü (2016) / Sağlıklı Kentler Birliği

→ Doğa Dostu Şehir Ödülü (2017) / Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi

→ Tanıtım ve En İyi Stant Ödülü (2017) / Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi

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