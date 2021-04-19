Manchester United'ın eski kaptanı ve futbol yorumcusu Gary Neville da konuya dair konuştu ve şunları söyledi:

"Ben bir Manchester United taraftarıyım. Kendimi 40 senedir böyle tanımlıyorum. Ancak, iğreniyorum! En çok da Manchester United ve Liverpool'dan iğreniyorum. Liverpool, 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye şarkı söylüyor. Halkın kulübü öyle mi?"

"KÜME DÜŞÜRÜN!"

"Buna katılan kulüplerin tüm puanlarını sileceksin. Şampiyonluklarını ellerinden alacaksın. Damgalayacaksın! Ligden düşüreceksin. Para ödüllerini alacaksın. Acımasızca cezalandıracaksın. Sonra sahipleri birkaç hafta saklanır ve çıkıp 'Alakamız yok' derler.