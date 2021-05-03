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Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gümüş madalya kazandı

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırdı.

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gümüş madalya kazandı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş, 44.830 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Elif ve Sıla, trampolinde Avrupa Şampiyonası seviyesinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi.

Organizasyonda Belaruslu Maryia Siarheyeva, Viyaleta Bardzilouskaya 48.500 puanla altın, Rus cimnastikçiler Mariia Mikhailova ve Anna Epifanova ise 44.770 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize tarihimizin ilk madalyalarını kazandıran milli sporcularımız Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutluyorum. Harikasınız kızlar." ifadelerini kullandı.

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