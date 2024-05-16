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        Avukat Feyza Altun'a 9 ay ceza

        Avukat Feyza Altun, sosyal medyadaki şeriatla ilgili paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:50
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        Avukat Feyza Altun'a 9 ay ceza
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        Sosyal medya üzerinden yaptığı 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve ifadesi alınarak serbest bırakılan Avukat Feyza 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan hakim karşısına çıktı.

        Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukat Feyza Altun katıldı. Duruşmada savunma yapan Altun, "14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum. Şeriat Türkiye'de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dakika sonra bu tweeti sildim. 2 gün sonra bu tweet bot hesaplarla gündem haline getirildi. Ben kimseyi galeyana getirmedim. Suç isleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye laik bir devlettir. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur" dedi.

        İNDİRİMSİZ 9 AY HAPİS

        Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Feyza Altun’un "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Avukat Feyza Altun'un, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından 19 Şubat'ta Altun gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 20 Şubat'ta adliyeye sevk edilen Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        #avukat feyza altun
        #dava
        #şeriat
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