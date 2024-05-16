Avukat Feyza Altun'a 9 ay ceza

Sosyal medya üzerinden yaptığı 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve ifadesi alınarak serbest bırakılan Avukat Feyza 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan hakim karşısına çıktı.

Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukat Feyza Altun katıldı. Duruşmada savunma yapan Altun, "14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum. Şeriat Türkiye'de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dakika sonra bu tweeti sildim. 2 gün sonra bu tweet bot hesaplarla gündem haline getirildi. Ben kimseyi galeyana getirmedim. Suç isleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye laik bir devlettir. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur" dedi.

İNDİRİMSİZ 9 AY HAPİS Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Feyza Altun’un "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.