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Avustralya Başbakanı Morrison'a yumurtalı saldırı

AA

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, genel seçim çalışmalarını yürüttüğü Albury kentinde bir kadının yumurtalı saldırısına uğradı.

Scott Morrison

Avustralya'da 18 Mayıs 2019'da gerçekleştirilecek seçim çalışmaları kapsamında Yeni Güney Galler eyaletinin Albury kentinde, Ülke Kadınlar Birliği (CWA) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Başbakan Morrison'a yumurtalı saldırıda bulunuldu.

İsmi açıklanmayan 25 yaşındaki genç bir kadın elinde tuttuğu yumurtayı, basın mensuplarına açıklamada bulunan Scott Morrison'un kafasına attı.

Olayın ardından korumalar tarafından kontrol altına alınarak salondan çıkartılan ve polis tarafından gözaltına alınan kadının eylemi neden gerçekleştirdiği konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Saldırı esnasındaki kargaşada yere düşen yaşlı bir kadını kaldıran ve iyi olup olmadığını soran Başbakan Morrison, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albury'de bugünkü olay hakkındaki endişem, yere yığılan yaşlı kadın içindi. Ona yardım ettim ve sarıldım." ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA MUHALEFETTEN TEPKİ

Anamuhalefet lideri Bill Shorten, Scott Morrison'a saldırıyı "korkunç ve utanç verici bir davranış" olarak tanımladı, "İnsanların barışçıl protesto gösterileri yapmasına izin verilir, ancak şiddete yaklaşan her şey kabul edilemez." sözleriyle de tepki gösterdi.

Ülke Kadınlar Birliği de Başbakan Morrison'a yumurtalı saldırıyı gerçekleştiren kadının birlik üyesi olmadığını açıkladı.

 

YENİ ZELANDA'DA BİR BENZERİ YAŞANMIŞTI

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası Avustralyalı Senatör Fraser Anning Yeni Zelanda'nın göçmen politikasını eleştirmiş, Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstermişti. 

"Yumurta Çocuk" lakabı verilen Connolly, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti.

 

 

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