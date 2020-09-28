Aybüke Albere'den 'Korkmam Ben'

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Sanatçı Aybüke Albere'nin yeni şarkısı, sanatçı o gece sahnedeyken yayınlandı. Sahnesini Murat Dalkılıç'a bırakarak, Instagram üzerinden canlı yayın açan Albere, dinleyicileri ve yakın arkadaşlarıyla bu heyecanlı anı paylaştı. Aybüke'nin heyecanına Edis, Berkay Şahin, Onurr, Burak Altındağ gibi ünlü isimler de ortak oldu.

Tek taraflı bir aşkı anlattığı 'Korkmam Ben' şarkısının klibindeki görünümü ile beğeni toplayan Albere, sesi ile de dinleyicileri büyüledi. Söz ve müziği Çağrı Telkıvıran'a, aranjesi Adnan Telkıvıran'a ait olan şarkının mix ve mastering'i Özgür Yurtoğlu imzası taşıdı.

Klibinde Aybüke Albere'ye yönetmen koltuğunda Murat Joker, görüntü yönetmenliğinde Varol Şahin eşlik etti. Tarzıyla büyülü bir görüntü sunan Albere, stylingdde ise kendisini Nil Ninat'a emanet etti. Aybüke Albere'nin yeni teklisi 'Korkmam Ben', 25 Eylül tarihinden itibaren tüm dijital platformlarda yerini aldı.