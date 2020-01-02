DHA

Olay, dün akşam saatlerinde, Sanayi Sitesi A Blok'taki oto yedek parçası satılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Halil Özdemir ile eniştesi Adil Bağdatlı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Özdemir, Bağdatlı'ya tabanca ile ateş etti. Bağdatlı kanlar içerisinde kalırken, Özdemir kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Adil Bağdatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan Halil Özdemir ise bir süre sonra polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Özdemir, tutuklandı.