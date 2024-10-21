Aydın'da kum ocağı kamyonları halkın korkulu rüyası oldu

Aydın'da kum ocaklarında kum taşıyan bir şirkete ait ağır tonajlı kamyonların karıştığı kazalar her geçen gün artıyor.

Köşk Akçaköy yakınlarında motosikletle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Köşk Başçayır'da bir başka kaza daha meydana geldi. Kaza sonucu yine Akçaköy’de oturan bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Kamyonları kullanan şoförlerin hızlı seyretmesinden şikayetçi olan bölge sakinleri, "Bölgede kum ocağı faaliyete geçtikten sonra yollarımız kullanılamaz hale geldi ve kazalar da artmaya başladı. Yetkililerden sorunun çözümü için yardım bekliyoruz." diye konuştular.