Aydın'da trafik kazaları: 3 ölü, 12 yaralı

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Didim'de Ramazan Kırmış'ın kullandığı otomobil, Söke - Bodrum kara yolu TOKİ kavşağında Zeki Şahin yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Meral Cıstık müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL YÖN LEVHASINA ÇARPTI

Didim - Söke kara yolu Akyeniköy Mahallesi'nde ise, Coşkun Behit'in kullandığı otomobil yol kenarındaki trafik yön levhasına çarptı. AA'nın haberine göre; kazada araçta yolcu olarak bulunan Musa Behit, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yaralanan 6 kişi ise farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

MOTOSİKLET KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Germencik ilçesinde, Hayrettin Kıyak'ın (69) kullandığı motosiklet, Mursallı Mahallesi Kanlı Bahçe Şehitliği kavşağında Hilmi Bingör (57) idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kıyak olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.