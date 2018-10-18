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Aydın'daki bir okul AB’den 180 bin euro bütçe aldı

Aydın’daki bir okul hazırladığı proje ile AB’den 180 bin euro bütçe aldı. Sessizce yayılan tehlike: ‘Teknoloji bağımlılığı”

18.10.2018 - 15:16 | Güncelleme: İHA

Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde teknolojinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanması gereken yeni neslin, teknolojiden yararlanmak yerine ‘Teknoloji Bağımlısı’ olmaya başlaması günümüzün en büyük problemleri arasında yerini aldı.

İHA'nın haberine göre; bu konuda çalışma başlatan Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nin projesi AB’den 180 bin euro hibe almaya hak kazandı.

Sorunun sadece Türkiye’de değil tüm dünyada güncel bir problem haline gelmesi üzerine böyle bir konuyu seçtiklerini belirten proje danışmanı ve okulun İngilizce Öğretmeni Emre Eritmen, “Proje ortaklarımızı eTwinning portalından belirledik. Ardından sorun tespiti için 12 soruluk çevirim içi bir anket hazırlayarak bunu ortaklarımızla paylaştık. Problemi ortaya koymak için yaptığımız çevrimiçi ankete Türkiye’nin yansıra Romanya, İspanya, Bulgaristan, İtalya ve Letonya’dan 500’e yakın lise öğrencisi katıldı” diyerek proje kapsamında dünyadaki gençlerle yapılan görüşmede pek çok gencin teknoloji bağımlısı haline geldiğini belirlendiğini kaydetti.

GENÇLERİN ORTAK PROBLEMİ

Projenin amacını “Günümüz gençlerinin ortak problemi olan teknoloji bağımlılığı konusunda harekete geçmek; özellikle bu konudan etkilenen gençleri bilgilendirerek, bağımlılıklarını en aza indirmeye yönelik yöntem ve teknikler belirlemek” diye açıklayan Eritmen “Ayrıca bu bağımlı gençlerle iletişim içinde olan aile bireylerini ve öğretmenleri de bu konuda bilgilendirmek projemizin amaçları arasındadır” dedi.

Günlük hayatını ve akademik başarısını etkileyecek düzeyde teknoloji bağımlısı olan gençler ile şu an olmasa bile bu bağımlılık riskini potansiyel olarak taşıyan kişilerin projenin asıl hedef kitlesi olduğunu belirten Proje Danışmanı Emre Eritmen, “Projemizi diğer projelerden ayıran en önemli özellik okulumuzun bu projenin hazırlayıcısı ve yürütücüsü olmasıdır. Proje bu özelliğiyle Türkiye çapında kabul edilen 88 projeden biri oldu ve toplamda 180 bin euro gibi dev bir bütçeye sahip. İki sene boyunca bu projeyi Avrupa’nın farklı kültürel ve ekonomik özelliklerini yansıtan beş farklı Avrupa ülkesiyle teknolojik bağımlılık konulu bir proje yapmak bizim için okulumuzu, Nazilli’yi ve Aydın ilinin adını hem ulusal hem de uluslar arası alanda duyurma şansı verecektir. Biz projemizi yürütürken bu şansı da en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

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