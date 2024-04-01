Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu! Aydın Belediyesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024
Yerel seçim, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından, resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim sonuçları açıklık kazanmaya başladı. Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında kesin olmayan sonuçlara göre Aydın Belediye Başkanı da belli oldu. İşte 2024 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları ile Aydın Belediye Başkanı ve ilçe ilçe belediye başkanları...
Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Aydın ilinde oy kullanan seçmen, "Aydın Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Aydın ili ve ilçesi belediye başkanları...
AYDIN BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Aydın şehrinin Belediye Başkanı yüzde 50.53 oy oranı ile CHP adayı Özlem Çerçioğlu oldu.
Aydın ilinde açılan sandık sayısı yüzde 99.9'a ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Çerçioğlu'nun belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
31 MART 2024 AYDIN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Aydın ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Bozdoğan: CHP ilçe adayı Mustafa Galip Özel yüzde 48.61 ile kazandı.
Buharkent: Ak Parti ilçe adayı Mehmet Erol yüzde 41.23 ile kazandı.
Çine: CHP Parti ilçe adayı Mehmet Kıvrak yüzde 53.13 ile kazandı.
Didim: CHP Parti ilçe adayı Hatice Gençay yüzde 51.08 ile kazandı.
Efeler: CHP Parti ilçe adayı Anıl Yetişkin yüzde 42.12 ile kazandı.
Germencik: CHP Parti ilçe adayı Burak Zencirci yüzde 54 ile kazandı.
İncirliova: Ak Parti ilçe adayı Aytekin Kaya yüzde 47.11 ile kazandı.
Karacasu: CHP Parti ilçe adayı Mustafa Büyükyapıcı yüzde 53.18 ile kazandı.
Karpuzlu: Ak Parti ilçe adayı Hilmi Dönmez yüzde 38.77 ile kazandı.
Koçarlı: CHP Parti ilçe adayı Özgür Arıcı yüzde 49.02 ile kazandı.
Köşk: Ak Parti ilçe adayı Nuri Güler yüzde 42.89 ile kazandı.
Kuşadası: CHP ilçe adayı Ömer Günel yüzde 42.41 ile kazandı.
Kuyucak: CHP ilçe adayı Uğur Doğanca yüzde 51.04 ile kazandı.
Nazilli: CHP Parti ilçe adayı Ertuğrul Tetik yüzde 48.72 ile kazandı.
Söke: CHP Parti ilçe adayı Mustafa İberya Arıkan yüzde 55.23 ile kazandı.
Sultanhisar: CHP Parti ilçe adayı Osman Yıldırımkaya yüzde 40.61 ile kazandı.
Yenipazar: CHP Parti ilçe adayı Malik Ercan yüzde 51.98 ile kazandı.
2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
Aydın 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aydın'da Özlem Çerçioğlu Belediye Başkanı seçildi.