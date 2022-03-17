1970'lerin Türkiye'sini de sunacak 0:00 / 0:00

BKM, kurulduğu 11 Aralık 1994'ten itibaren sahne, sinema ve TV yapımlarıyla kültür sanat ve eğlence sektörüne ivme kazandırdı. İvmeyle de birlikte sektöre birçok oyuncu, yönetmen ve senarist kazandırdı.

Kurulduktan kısa bir süre sonra BKM'nin sektörün liderliğine yükselmesinin nedeni üretilen içeriklerin büyük ilgiye mazhar olmasıydı.

Bunun alameti fârikası da içeriklerde Yılmaz Erdoğan'ın imzasının bulunmasıydı.

Yılmaz Erdoğan imzalı tiyatro oyunları kapalı gişe sahnelenirken sinema filmleri 'Çok izlenen filmler' listesine girdi.

Yılmaz Erdoğan'ın alameti fârikası ise gözlem gücü, edebiyata olan ilgisi ve o ilgiyle edindiği yazma yetisiydi. Erdoğan'ın bir diğer önemli alameti fârikası sahip olduğu anıları ve edindiği deneyimleri edebiyata olan yatkınlığı aracılığıyla tiyatroda seyircilerin, sinemada izleyicilerin duygularına yalın ama bir o kadar da etkili cümlelerle zerk etmesiydi.

BKM'nin ilk sahne yapımı olan 'Otogargara'dan günümüze kadar olan süreçte son 30 yıla damgasını vuran yapımlarda Yılmaz Erdoğan'ın gözlem gücü, deneyim ve anılarla bezeli yapımları edebiyat üzerine inşa ettiğini görüyoruz. Erdoğan, bir kez daha bu yapıdaki bir sahne yapımı için kalem oynattı.

Demet Akbağ, yeniden Yılmaz Erdoğan'ın bir eserinin başrol oyuncusu.

'Aydınlıkevler'...

Oyun, adını Yılmaz Erdoğan'ın çocukluk, ergenlik ve erken dönem gençlik yıllarını geçirdiği Ankara'nın Aydınlıkevler ilçesinden alıyor. Zamansız ama bir o kadar da her zamana ait bir hikâyenin anlatılacağı 'Aydınlıkevler'de 1970'li yılların Türkiye panoramasını da görmek mümkün olacak.

26 Mart'tan itibaren Maximum Uniq Hall'de seyircilerle buluşacak olan 'Aydınlıkevler'in oyuncu kadrosu Demet Akbağ'ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal, Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun'dan oluştu.

Bireysel olarak kariyerleri boyunca birçok başarı elde eden 'Yılmaz Erdoğan - Demet Akbağ'ın aynı yapımda pay sahibi olması 'Aydınlıkevler'in ne denli etkileyici bir yapım olacağının göstergelerinden biri.

Zira daha önce toplamda 1 milyon 560 bin kişinin sahnede seyrettiği, her temsili kapalı gişe olan dört 'Yılmaz Erdoğan - Demet Akbağ' çalışmasının seyircilerden gördüğü ilgi ve layık görüldüğü ödüller, 'Aydınlıkevler'in kefili. Üstelik Erdoğan ile Akbağ'ın ustalık döneminde olması oyunun ne denli ışıltılı olacağı hakkında daha kapsamlı fikir veriyor.

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Demet Akbağ ile birlikte seyircileri selamladıkları sahne yapımları şunlar:

4 FOTO OTOGARGARA (1995)Bir otogarda geçen garip ama gerçek olayları, trajikomik bir açıdan ele aldı. Oyun, şehirlerarası otobüs yolculuklarından insan manzaralarını anlattı. SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ? (1999)Birçok ödül kazanan oyun, 1948’in İstanbul’unda dünyaya gelen üstün zekâlı ‘Gülseren’in hayatını anlattı. Ülkedeki sosyal hayatın, 30 yıl içindeki hızlı değişiminin iyi ve kötü etkilerini ortaya koydu. Yılmaz Erdoğan, bu dönemde askerlik görevinde olduğu için oyuncu olarak yer alamamıştı) BANA BİR ŞEYHLER OLUYOR (2003)Üçüncü sayfa trajedilerine konu olan insanları konu edindi. HAYBEDEN GERÇEKÜSTÜ AŞK (2007)Sahneye kadın - erkek ilişkisinin başlangıcından bittiği yere kadar olan sürecinde yaşananları taşıdı.

Gelelim 'Aydınlıkevler'in yapı taşlarını oluşturan diğer kişilere.

Oyunun yönetmeni, Londra Middlesex Üniversitesinde ve İngiliz Ulusal Tiyatrosu’nda yönetmenlik akademisinde eğitim gördükten Birleşik Krallık’ta uzun yıllar oyunlar sahneleyen, ödüller kazanan Serdar Biliş.

Oyunun yapımcısı,'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' ve 'Alice' gibi yeni nesil tiyatronun çarpıcı örneklerine imza atmış, yapımcılığını üstlendiği 30'a yakın oyunla çok sayıda ödül kazanan Nisan Ceren Özerten.

Sahne tasarımcısının Cem Yılmazer olduğu 'Aydınlıkevler'in müziklerinden ise Tuluğ Tırpan sorumlu.