'Aydınlıkevler'in prömiyeri yapıldı 0:00 / 0:00

Bir gözümde sahnedeki performanslar, diğer gözümde çocukluğum. Sanki Yılmaz Erdoğan, kendi hayatından bir dönemi değil de benim çocukluk günlerimi yazmış.

Aslında çocukluk ve ergenlik günlerini 1970'li yıllarda yaşayan herkesin hayatının o dönemini yansıtmış.

Ben Mersin Nüzhetiye Mahallesi'nde ne yaşamışsam Yılmaz Erdoğan, Ankara Aydınlıkevler'de onu yaşamış.

Babaanne etkisi, mahalle kültürü, elektrik ve su kesintileri, terör...

Yapımını BKM'nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve Demet Akbağ'ın performansını buluşturan 'Aydınlıkevler', Maximum UNIQ Hall'de yapılan ilk gösterimini gerçekleştirdi.

'Aydınlıkevler' ilk temsilinde seyircinin büyük beğenisini kazanırken bir yandan kahkahalara boğdu diğer yandan duygusal anlar yaşattı. Oyun boyunca alkışlar ve kahkahalar kesilmedi. Seyircinin salonu adeta merdivenlerine kadar doldurduğu ilk gösterimin finalinde oyuncular, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kadrosunda Demet Akbağ ile birlikte Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı 'Aydınlıkevler'in' ilk gösterimine yoğun ilgi vardı.

Yönetmenliğini Serdar Biliş'in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği oyunun finalinde seyirciyi selamlayan Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal, ilk gösterimde salonu dolduran seyirciye teşekkür etti.

Demet Akbağ, "İlk oyunumuzda bizleri yalnız bırakmayan siz seyircimize çok teşekkür ederiz. İlk oyun geleneğidir bu çalışmada emeği geçen herkesi izninizle sahneye davet etmek istiyorum" diyerek tüm ekibi sahneye davet etti ve seyirciler hep birlikte selamlandı. Oyun sonrası kuliste bir araya gelen ekip kutlama pastası kesti ve tebrikleri kabul etti.

Bakkalından muhtarına, pastanesinden camcısına seyircileri eski bir mahalleye konuk eden 'Aydınlıkevler', seyirciyi iki perdelik unutulmaz bir yolculuğa çıkardı.

Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan'ın canlı müzikleri ile de övgü alan 'Aydınlıkevler'in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.