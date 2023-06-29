Aydos Ormanı'nda atlı polislerden denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Aydos Ormanı'nda atlı polislerden denetim

İstanbul Aydos Ormanı'nda atlı polisler denetim yaptı. Piknik için gelen vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı

Aydos Ormanı'nda atlı polislerden denetim
DHA

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde atlı polisler, Kartal Aydos Ormanı'nda denetim yaptı

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Birlikleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kartal Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormanda piknik yapan vatandaşlar devriye gezen atlı polisler tarafından orman yangınları konusunda uyarıldı.

Ailesiyle piknik yapan Alihan Çekim, "Gerçekten hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle güzel bir şey gördük. Bu şekilde yaptıkları zaman orman yangınları da artık olmaz. Hem de insanlar sempati duyar. Çocuklar için de güzel bir şey" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı ...
Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
GÜNDEM Yaşlı adamın feci ölümü!
Kızılırmak'ta facia gibi olay! Toplarını almak isteyen 3 çocuk kayboldu... - Haberler
GÜNDEM Kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk ...
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023 | Temmuz'da SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
GÜNDEM Emekli zammı netleşiyor!
Midyat'ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla bayramlaşma töreni
GÜNDEM Midyat'ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla ...
İki çocuğunu dilendiren baba, polise bıçak çekti! - En son haberler
GÜNDEM Çocuklarını dilendirirken yakalanınca yapmadığı ...
Hatay'da deprem felaketini yaşayan Havvanur Koşar'ın enkazda geçen 72 saatinin hikayesi! - Son dakika haberler
GÜNDEM Enkazda geçen 72 saatin hikayesi!
Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları: 2023 devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi!
2 yaşındaki Murat'ın ölümünde korkunç ayrıntı: Anne ve 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet - Son dakika haberler
GÜNDEM İşte 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde istenen cezalar!
Partiler arası bayramlaşmada İsveç'e tepki
GÜNDEM Partiler arası bayramlaşmada İsveç'e kınama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.