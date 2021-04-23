- Rol gereği de olsa seyirci tarafından kötü biri gibi anılmak size üzmüyor mu?

Açıkçası böyle bir üzüntü içine girmem çok doğru olmaz. Sonuçta oynadığımız karakterler bir oyun ve onun birer parçası. Zaten bu olayın bir oyun için olduğunu bilip, o rolü kamera önünde olduğu kadar, kamera arkasında da devam ettirmek yada etkisinde kalmak kötü olmaya yakın olmak, daha ötesi psikolojik sorunlarının olması demektir. Ben rolümü oynarım, rolüm bittiğinde umut ve barış dolu hayatıma geri dönerim.

İnsanların o rolde ne kadar iyi oynadığımı konuşmalarından keyif alırım. Hiç biri bana "Kötü bir olmak ne kadar güzelmiş" diye dönmezler. Çünkü ben insanlara kötülük, kötüdür mesajını aktaran bir görevim olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda bunu anlıyorlar aslında. Seyirciyi hafife almamak lazım. Onlar her şeyi biliyor ve görüyorlar. Belki eskiden bu şekilde değildi, bilemem.