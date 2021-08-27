'Bağıran şefin yemeği yenmez' 0:00 / 0:00

Ayhan Sicimoğlu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Yemek yarışmasında jüri koltuğuna oturan Sicimoğlu, teklifi nasıl kabul ettiğini açıkladı.

Programda bağırma, çağırma olmasını istemediğini belirten Sicimoğlu, "Bizim programımızda bağırma çağırma, yemeğe tükürmek yok. Bağıran şef istemiyorum. Bağıran şefin yemeği yenmez. İstemiyorum böyle şef" dedi.

"PEYNİR TABAĞI HAZIRLAMAK TERAPİ GİBİ GELİYOR"

Aslıhan Doğan Turan ise en büyük hobilerinden birinin peynir tabağı hazırlamak olduğunu söyledi: "Peynir tabağı yapmaya 1.5 saat ayırabiliyorum. Onu minik minik yenilebilir çiçeklerle süslüyorum. O bana terapi gibi geliyor."