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Haberler Gündem 3. Sayfa Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Apartmanın girişine idrarını yaptılar
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Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da apartmanın önüne idrarı yapanlar, apartman sakinlerine saldırdı

Kadıköy Moda'da apartmanda oturan çiftin, bir kişinin apartmanın girişine idrarını yapmasına tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. İkazların ardından apartman sakini kadının üzerine idrarını yapan şüpheliye, eşi yumrukla karşılık verdi. Daha sonra 4 kişi, apartman sakinine saldırdı. Olay sonrası 2 kişi yakalanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Apartmanın girişine idrarını yaptılar
Moda'da apartmanın önüne idrarı yapanlar, apartman sakinlerine saldırdı
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HABERTURK.COM

Olay Kadıköy'ün en işlek yerlerinde modada dün gece meydana geldi. Sanatçı Ayhan Sicimoğlu olayı Instagram hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu.

Sicimoğlu, "Dün gece Moda’nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor. 'Napıyosun' kardeşim deyince 'Sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri diyor' ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve 'öldürün öldürün naraları' ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar" diyerek olayı anlattı.

"SAVCIDAN RİCA EDİYORUM"

"Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın" diyen Sicimoğlu, konunun polise aktarıldığını belirterek şunları söyledi:

"Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde 'Savcı', yanı tutuksuz serbest. Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, komiser bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. Haydi adalet ben hala buradayım de…"

"İŞİMİZ ÇOK ZOR"

Ayhan Sicimoğlu yaşanan olaya isyan ederken, İngiltere ve ABD'den örnekler de verdi. Sicimoğlu, "Alkol karşıtı değilim. İngiltere’de 22:45 de barlarda bir iri pirinç zil el ile çalınır, son round demektir bu 23:00 de içki biter. Amerika’nın bazı eyaletlerinde, bazı şehirlerin bazı ev yaşamı olan mahallelerinde içkili lokanta izni yoktur" dedi.

"Çok delikanlı olan karakol komiseri Ayhan Bey, '470 ruhsatlı mekan var yetişemiyoruz' dedi" sözlerini aktaran Sicimoğlu, "Polis ne yapsın? adamları bugün gördüm arı gibi koşturuyorlar. Maalesef içmesini bilmeyen insanımız çok bol. Çok sıkı acımasız kanun ve müeyyidesi olmaz ise çok zor işimiz.. çok..." dedi.

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